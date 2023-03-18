Жестокое столкновение на дороге Каунас - Пренай: пострадали женщина и двое детей

Жители Каунаса поделились кадрами аварии на дороге Каунас-Пренай.

Глава отдела по связям с общественность Главного комиссариата полиции Алитусского уезда Кристина Янулевичене сообщила, что около 11 часов было получено сообщение о столкновении двух автомобилей на перекрестке в Пренайском районе.

В результате столкновения пострадали женщина и двое несовершеннолетних детей.

На данный момент выясняется, были ли водители трезвыми в момент ДТП, информация пока не предоставлена.

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