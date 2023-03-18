Трагедия в Грузии: 13-летняя литовка найдена убитой возле своего дома

В четверг в Грузии было совершено чудовищное преступление - найдена убитой маленькая девочка, сообщает новостной портал Agenda.ge. До Delfi дошло известие о том, что убита 13-летняя гражданка Литвы.

Сообщается, что в пятницу МВД Грузии сообщило, что начато расследование из-за обнаруженного в Тбилиси тела несовершеннолетней. Тело девочки было обнаружено после того, как она пропала в четверг.

Расследование ведется по статье "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах", тело несовершеннолетней направлено на вскрытие.

Погибла 13-летняя литовка

В редакцию Delfi обратился мужчина и сообщил, что убитая в Грузии девочка — гражданка Литвы, его 13-летняя сестра.

Разговор парень начал с шокирующих слов: "У нас в семье трагедия…".

Утверждается, что вечером в четверг, 16 марта, 13-летняя девочка вышла на улицу погулять со щенком, а когда вернулась, попросила остаться на улице со своей двоюродной сестрой, но после того, как они ушли, они, возможно, поругались и разошлись. Литовка вышла на улицу одна, ее родители узнали об этом через полчаса и сразу бросились ее искать, но нашли уже мертвой.

"Выбежали искать и через 3 часа нашли в 50 метрах от дома, мертвой в кустах", — рассказал парень шокирующие подробности.

Возможно, ее задушили

По словам мужчины, пережившего трагедию в семье, поиски его сестры начались примерно в 23-24 часа (по местному времени), жители района, полиция, все внесли свой вклад. Около 3 часов ночи сосед нашел девочку мертвой, тело обнаружили в кустах. По предварительным данным, 13-летнюю девочку задушили.

Подозреваемый пока не найден, сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. Семья ждет, когда станут известны подробности этой трагедии и всплывет правда.

Парень сказал Delfi, что трагедия - главная новость в Грузии, она поднимается и на политическом уровне, идет спор об обстоятельствах происшествия. Вся эта ситуация ранит и злит родственников, переживающих трагедию.

Семья не жалеет добрых слов в адрес посольства Литвы, говорит, что оно очень помогает во всех делах, но хотели бы получить еще больше помощи от литовских учреждений.

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