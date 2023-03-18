В документах LRT - подозрительные покупки и солидные суммы для штатных сотрудников

Существующая на деньги налогоплательщиков LRT почти восемьсот раз в течение года приобретала различные программы, озвучки, тексты, услуги проведения мероприятий и передач посредством неопубликованного опроса, сообщает lrytas.lt.

Дополнительный доход для некоторых сотрудников

Журналисты портала задаются вопросом, почему 771 покупка была совершена в 2021 году по неопубликованному опросу? Сумма некоторых покупок превышает сто тысяч евро. Разве не нужно было объявлять тендеры на такие закупки?

"Чтобы предоставить аудитории только качественный, содержательный контент теле-, радио- и новостного портала, LRT покупает часть программ и сопутствующих услуг по мере необходимости посредством неопубликованного опроса. В отчет включены все услуги, которые было решено приобрести, но эта сумма используется по мере необходимости в течение периода, указанного в договорах (в течение года, двух или даже трех)", - ответила lrytas.lt представитель LRT Мигле Савицкайте.

Портал lrytas.lt также попытался объяснить, почему за тексты и фотографии на портале lrt.lt физическим лицам платили несколько десятков тысяч евро посредством неопубликованных опросов, когда на портале работает целая команда штатных журналистов и фотографов.

Почему на радиопрограмму "Сантара" (20 тысяч 202 евро), на "Документальные фильмы и сериалы" (20 тысяч евро), "Художественные фильмы и сериалы" (трижды по 58 тысяч евро), на шоу "Важный час" (13 750 и 50 тысяч евро), за шоу "Ryto suktinis su Zita Kelmickaite" (15 200 евро, 1329 евро, 31 160 евро) деньги были выплачены одному физическому лицу за несколько дней? Кто эти физические лица и за что им были выплачены такие суммы?

Представитель администрации LRT ответила на вопросы: "LRT стремится быть прозрачной и эффективной организацией, поэтому предоставляет подробные отчеты о программах и их производственных услугах. Отчеты содержат всю информацию, не ограниченную соглашением о конфиденциальности с поставщиками, когда продукт или услуга приобретается у физического лица".

Также Lrytas.lt написал, что отчет о покупке проведенных программ посредством неопубликованного опроса не публикуется.

Портал также выяснил, что сотрудники LRT получают дополнительную выгоду.

Был поднят вопрос, какими критериями и правилами руководствуются, когда штатные сотрудники LRT (телеведущий Игнас Крупавичюс, бывшая ведущая Угне Сипаре, чей муж Марюс Сипарис одновременно с ней работал продюсером в LRT) участвуют и выигрывают тендеры на закупку программ?

По данным журналистов портала, Гедрюс Масальскис, как представитель администрации LRT, дополнительно к зарплате за проведение передач заработал 6900 евро.

Мария Коренкайте, сестра главы отдела программ LRT Андрюса Коренко, в 2021 году заработала от LRT 3 тысячи евро за услуги публичных выступлений.

Еще будучи рядовым членом совета LRT, его нынешний председатель Э. Валатка пополнил свой кошелёк в 2021 году. За аренду домена ему заплатили 2462 евро. А университет под руководством профессора заработал от LRT в 2020 году 11 494 евро за трансляцию видеоклипов и продажу рекламы в Интернете.

"Согласно действующим процедурам, все творческие коллективы, соответствующие квалификационным требованиям LRT, могут участвовать в конкурсе на создание программ LRT. Проекты девелоперов, участвующих в конкурсе, оцениваются Программно-закупочной комиссией, которая отбирает лучшие предложения на основе четко сформулированных критериев. Обязанностью Совета LRT является обеспечение того, чтобы LRT работала ответственно, подотчетно и, конечно же, независимо. Поэтому администрация LRT ежемесячно представляет Совету результаты и новые планы, а Совет, в свою очередь, каждый год представляет деятельность LRT и финансовые отчеты, поэтому Совет должен быть ознакомлен с самой разнообразной информацией", - сказал председатель Совета LRT Э. Валатка.

В то время глава комитета Сейма по культуре, которому LRT сдает свои финансовые отчеты, консерватор Витаутас Юозапайтис, не видел никаких проблем в том, что штатные сотрудники LRT регулярно выигрывают конкурсы по подготовке и проведению передач.

Социал-демократ Кястутис Вилкаускас, член комитета по культуре, заявил, что LRT предоставляет только общие финансовые отчеты, и комитет не видел отчетов о том, что покупается посредством неопубликованного опроса: "Я впервые слышу, что LRT покупает так много посредством неопубликованного опроса. Все это кажется очень, очень странным".

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