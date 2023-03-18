Экономист: жители ищут способы сэкономить

Европейский центральный банк, продолжая повышать базовые процентные ставки, совершает ошибку, которая может привести к краху кредитов в коммерческих банках, считает экономист Нериюс Мачюлис. По его словам, финансовое положение литовцев пока неплохое, но даже более высокие процентные ставки могут вызвать проблемы, сообщают Новости LNK.

Хотя процентные ставки Euribor растут, экономист Swedbank Н. Мачюлис говорит, что у многих жителей Литвы нет проблем с выплатой жилищных кредитов, и их финансовое положение хорошее. По его словам, это связано не столько с ростом процентных ставок, сколько с хорошей ситуацией на рынке труда.

Подсчитано, что платежи жителей с кредитами в 100 тысяч евро увеличились примерно на 200 евро, в 200 тысяч – на 400 евро. И это еще не конец, поэтому жители начинают искать способы покрытия растущих расходов.

"Мы видим, что в Литве последние два месяца также сокращается розничная продажа продуктов питания, а это значит, что и там жители ищут способы сэкономить", — говорит экономист.

По его мнению, Европейский центральный банк совершает ошибку, постоянно повышая базовую процентную ставку, поскольку оценивает ситуацию исходя из прошлогодних показателей инфляции. По словам Н. Мачюлиса, банкротства банков в США также показывают, что высокие процентные ставки уже начинают наносить ущерб не только рядовым гражданам, но и финансовой системе.

"Если на прошлой неделе фьючерсы на Euribor указывали на то, что рынки ожидали повышения базовой процентной ставки до 4 процентов, то сегодня ожидания упали до 3,3 процента. Это показывает, что рынки считают, что Европейский центральный банк переусердствовал, и в повышении процентных ставок не должно быть необходимости", — объясняет экономист Swedbank.

По его словам, столь быстрое повышение процентных ставок может привести к увеличению проблемных кредитов в банках: "Если мы посмотрим на историю 70 лет, каждый раз, когда центральные банки идут на борьбу с инфляцией и начинают поднимать цену денег, они останавливаются только когда уже слишком поздно, когда начинается рецессия и уровень безработицы начинает расти. Можно надеяться, что на этот раз все будет по-другому, но на практике ясно, что Европейский центральный банк не остановится, пока что-нибудь не сломает".

Поскольку правительство и Центробанк Литвы предлагают облагать коммерческие банки новым налогом, Н. Мачюлис говорит, что не думает, что в результате банки будут обременять своих клиентов какими-либо дополнительными комиссиями. Он утверждает, что в этом контексте следует только радоваться тому, что литовские финансовые учреждения работают прибыльно.

"Мы в Литве иногда с пренебрежением и гневом смотрим на коммерческие предприятия. Наверное, намного лучше, когда учреждения работают прибыльно и не нуждаются в деньгах налогоплательщиков для своего спасения, как это сейчас происходит в Америке", — уверяет Н. Мачюлис.

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