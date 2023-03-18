ГИК напоминает: в воскресенье избиратели могут проголосовать только на избирательных участках в их муниципалитете

ELTA ru.DELFI.lt

Foto: ELTA / Dainius Labutis

Главная избирательная комиссия (ГИК) напоминает, что избиратели могут голосовать за мэров муниципалитетов при повторном голосовании только в границах муниципалитета, в котором они задекларировали место жительства.

Избиратели, владеющие несколькими объектами недвижимости в разных муниципалитетах, могут голосовать на выборах только за кандидатов по заявленному месту жительства, как они голосовали в первом туре выборов. Например, если избиратель владеет домом в Вильнюсском районе и задекларировал место жительства в городе Вильнюс, он будет голосовать при избрании мэра Вильнюсского городского самоуправления. Статьи по теме: Выборы мэра Вильнюсского района будут напряженными: в самоуправлении будут работать 806 наблюдателей ГИК: для повторного голосования вернулись почти две трети избирателей Аникщяйского самоуправления Право голоса на муниципальных выборах имеют только постоянные жители муниципалитета, задекларировавшие свое место жительства в конкретном муниципалитете не позднее, чем за 60 дней до выборов. 4 января 2023 года - день, когда до выборов муниципального совета и мэра оставалось 60 дней. Таким образом, избиратели, проголосовавшие в муниципалитете по заявленному месту жительства в первом туре выборов, могут проголосовать там только во втором туре выборов (если в этом муниципалитете проводится повторное голосование). В таком случае, если в одном муниципалитете уже состоялись выборы и повторное голосование не проводится, избиратели этого муниципалитета не могут голосовать в другом муниципалитете. Повторное голосование в выборах в муниципальные советы и выборах мэра состоятся 19 марта. Избиратели 34 литовских самоуправлений будут голосовать за двух кандидатов при избрании мэра своего самоуправления. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!