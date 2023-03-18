Уточнение от ЛЖД: предприятие Uosto vartai предположительно пыталось обойти санкции

После получения компанией грузоперевозок LTG Cargo Группы Lietuvos Geležinkeliai (Литовские железные дороги – ЛЖД) обращения от компании "Uosto vartai" (Портовые ворота) с просьбой публично уточнить заявление, сделанное ранее в этом месяце директором по устойчивости бизнеса LTG Cargo Эдвинасом Керзой после заседания Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО), ЛЖД публикует уточнение.

По поводу участия Uosto vartai в возможных попытках обхода санкций

В феврале центр журналистских расследований Siena вместе с партнерами раскрыл возможную схему обхода санкций ЕС, по которой в Литву ввозились подсанкционные карбамидные удобрения производства белорусской компании "Гродно Азот". Согласно опубликованной информации, транспортно-экспедиторские услуги по доставке груза карбамидных удобрений на склады компании Birių krovinių terminalas (Терминал насыпных грузов) оказывала компания Uosto vartai.

Кроме того, сотрудники Криминальной таможенной службы Литвы в сотрудничестве с сотрудниками Департамента государственной безопасности и Службы по расследованию финансовых преступлений проводят досудебное расследование возможного нарушения международных санкций и контрабанды при перевозке карбамидных удобрений. В ходе расследования были задержаны двое подозреваемых и более 3 тыс. тонн перевозимых удобрений.

По поводу возможного несоответствия деятельности Uosto vartai интересам национальной безопасности

"ЛЖД, будучи предприятием, важным для обеспечения национальной безопасности, придерживается позиции, что любые попытки обхода механизмов санкционного контроля и транспортировки удобрений, произведенных на подсанкционном заводе в Беларуси, являются проявлением неуважения к Литве и угрозой национальной безопасности. Поэтому все субъекты, подозреваемые в причастности к обходу санкций, предположительно представляют угрозу национальной безопасности", — говорится в пресс-релизе компании Группы ЛЖД.

В дополнение к вышесказанному подчеркивается, что компании Группы ЛЖД, в целях обеспечения контроля над санкциями, придерживаются нескольких основополагающих принципов. Один из них – приоритетность ценностей и интересов внешней политики и политики безопасности Литвы, которые превыше бизнес-интересов.

"Группа ЛЖД сотрудничает только с надежными партнерами и клиентами с безупречной репутацией. Мы надеемся, что наши клиенты и партнеры осведомлены о возможном воздействии санкций ООН, ЕС, США и/или Великобритании на их бизнес и прилагают все усилия во избежание связанных с этим негативных последствий", — говорится в пресс-релизе.

О значимости такой позиции группы ЛЖД свидетельствуют и рассматриваемые в Сейме поправки к Закону о национальных санкциях, в которых предлагается предавать огласке информацию о компаниях, продолжающих работать в России и Беларуси, чтобы побудить их прекратить эту деятельность. Такое предложение обосновано тем, что "деловые отношения литовских компаний с субъектами Российской Федерации и Республики Беларусь способствуют поддержанию жизнеспособности режима Владимира Путина, что идет вразрез с интересами национальной безопасности Литвы".

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