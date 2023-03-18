Скандальные кадры: сотрудница полиции при исполнении могла употреблять алкоголь

На видео, присланном Delfi, как утверждается, сотрудница полиции Куршенай употребляет алкоголь при исполнении служебных обязанностей.

На кадрах видно, как женщина в полицейской форме сидит перед телевизором. Когда раздаются слова "Ну,давай!", женщина в форме подносит ко рту одну бутылку, потом другую.

Затем она встает и выходит из комнаты. Также был зафиксирован мужчина в полицейской форме. Он уходит с женщиной в форме.

Представитель департамента полиции Рамунас Матонис подтвердил Delfi, что женщина на видео действительно работает в Куршенайской полиции.

"Совет по иммунитету начал официальную проверку. В ходе него выяснится, что же там произошло на самом деле. Картинка одна, но версия офицера - другая".

По словам Р. Матониса, сотрудница полиции уверяет, что она не пила, а только поднесла бутылки к губам.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!