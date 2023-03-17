Выборы мэра Вильнюсского района будут напряженными: в самоуправлении будут работать 806 наблюдателей

О том, что во втором туре выборов мэра Вильнюсского района наблюдается невиданная до сих пор напряженность, свидетельствует необычная статистика. В самоуправлении, в котором сразятся кандидат от Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Урбан и кандидат от Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Роберт Духневич, будут работать 806 наблюдателей за выборами – это намного больше, чем количество членов избирательных комиссий, которые будут работать в этом самоуправлении.

"По данным Главной избирательной комиссии, во втором туре выборов в Вильнюсском районе будут работать 657 членов избирательных комиссий. Для наблюдения за ходом голосования в этом самоуправлении зарегистрированы 806 наблюдателей за выборами", – подтвердили агентству ELTA в ГИК.

В Главной избирательной комиссии отмечают, что такое соотношение членов избирательных комиссий и наблюдателей – явление довольно необычное.

"Однако мы надеемся, что процесс голосования во втором туре выборов пройдет прозрачно и гладко", – заявили в ГИК.

ELTA напоминает, что во втором туре выборов мэра Вильнюсского района будут бороться два кандидата - представитель ИАПЛ-СХС В. Урбан (набравший в первом туре 46,63 проц. голосов) и социал-демократ Р. Духневич (набравший 24,84 проц. голосов).

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