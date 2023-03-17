Предлагается разрешить наблюдателям за выборами фотографировать и вести видеозапись без разрешения

Наблюдателям за выборами предлагается разрешить, при необходимости, фотографировать и производить видео- и аудиозаписи без согласия граждан.

Соответствующие поправки к Кодексу о выборах зарегистрировал член парламентской фракции "Союза крестьян и зеленых Литвы" Гинтаутас Киндурис вместе со своими коллегами по фракции.

В случае одобрения Сеймом данных поправок, наблюдателю за выборами будет разрешено фотографировать, производить видео- и аудиозапись с соблюдением требований по защите персональных данных и права на тайное голосование.

Предполагается, что это позволит зафиксировать нарушение и сделать выборы более прозрачными.

По словам автора поправок к Кодексу о выборах Г. Киндуриса, к подготовке такого проекта подтолкнула поступившая информация о том, что у наблюдателя за выборами возникают сложности с фиксированием возможных нарушений на выборах.

В настоящее время в конституционном законе об утверждении, вступлении в силу и реализации Кодекса о выборах указано, что наблюдатели за выборами имеют право производить фото-, видео- и аудиозапись с согласия граждан, обеспечивая защиту персональных данных и соблюдая права на тайное голосование.

"Таким образом, у наблюдателя за выборами практически нет возможности произвести фото- или видеозапись (возможного) нарушения на выборах, потому что перед этим наблюдатель должен получить согласие лица, которое, возможно, нарушает закон или правила. Естественно, что такое лицо не даст своего согласия на фото- или видеосъемку. А это, в свою очередь, препятствует фиксированию нарушения и доказыванию факта правонарушения, совершенного правонарушителем", — говорит член Сейма Г. Киндурис.

Упомянутые поправки к Кодексу о выборах также поддержали члены Сейма Альгимантас Думбрава, Гедрюс Сурплис, Эугениюс Йовайша, Гуода Бурокене, Дейвидас Лабанавичюс, Валюс Ажуолас, Юозас Варжгалис, Дайнюс Кепянис, Лигита Гирскене, Аурелиюс Верига и Аушрине Норкене.

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