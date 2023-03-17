Экономист о предложении разрешить забирать накопления из пенсионных фондов: это очень плохо

Экономист Альгирдас Барткус видит серьезные проблемы в системе накопления пенсий в фондах второй ступени, но говорит, что понимает, почему власти делают накопления обязательными. По его словам, стараются в будущем избежать актуальных проблем и сегодня говорят о нехватке средств. Он сказал, что выступает против предложенных поправок, которые позволят забрать накопления меньше 10 800 евро.

"Раньше людям пенсионное накопление в фондах второй ступени казалось подходящим решением, поскольку они представляли, что перед выходом на пенсию заберут всю накопленную сумму.

Сейчас наше правительство хочет сделать накопление более привлекательным и разрешить забрать сумму до 11 000 евро. Это плохо. Я понимаю, что они хотят таким образом сделать накопление привлекательнее, но это плохо", – сказал Барткус.

По его подсчетам, если человек проживет 20 лет после выхода на пенсию, а в каждом годы 12 месяцев, то человек сможет получать к содровской пенсии еще по 45 евро. Но если человек заберет сразу всю сумму до 10 800 евро, то этой надбавки не будет. Другой момент - обесценивание денег.

Ведь эти 45 евро через 20 лет уже не будут такой суммой, как в начале.

"То, что мы видим сейчас, это желание угодить возмущенным жителям", – прибавил экономист.

Он сказал, что всегда отрицательно оценивал тот факт, что у людей нет возможности отказаться от участия в накоплении.

"Я думаю, надо было оставить прежнюю систему, которая была до поправок введенных 4-5 лет назад. Раньше деньги переводили за счет налогов людей, потом стали финансировать накопление из бюджета, за счет всех налогоплательщиков <...> В результате, появились проблемы с бюджетом, приходится придумывать новые налоги. Желание, чтобы люди участвовали в пенсионном накоплении, понятно, поэтому ясно, почему его делают обязательным. Нехватка денег на пенсии - больное место сейчас, поэтому хотят, чтобы в будущем таких проблем не было", – сказал экономист.

"А еще вводят налог на недвижимость, может, еще какие налоги придумают. Надо помнить, что ничего бесплатного не бывает", – прибавил он.

Напомним, что Соцмин предлагает разрешить забирать всю сумму тем, кто к моменту выхода на пенсию накопил не больше 10 800 евро.

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