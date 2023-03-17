Глава погранслужбы Литвы: с приближением летнего сезона поток нелегальных мигрантов, скорее всего, увеличится

В этом году, с приближением летнего сезона, поток нелегальной миграции в Литву, вероятно, увеличится, прогнозирует глава Службы охраны государственной границы (СОГГ) генерал Рустам Любаев.

Об этом глава СОГГ рассказал в пятницу, представив отчет о деятельности службы за 2022 г. По словам Р. Любаева, хотя благодаря пограничникам, МВД и другим ведомствам кризис нелегальной миграции с белорусской стороны удалось контролировать, давление минского режима с помощью нелегальной миграции не уменьшается.

"Давление со стороны белорусского режима сохраняется. Если в 2018 г. на территорию Литвы не было допущено более 8 тыс. мигрантов, в прошлом году их было более 11 тыс.", - В Центре регистрации иностранцев в Пабраде сказал Р. Любаев.

Он сказал, что, несмотря на то, что в начале текущего года наблюдается снижение потока нелегальной миграции, с потеплением, по словам командующего СОГГ, ситуация снова изменится.

Представляя отчет о деятельности СОГГ за 2022 г., глава службы выразил удовлетворение в связи с тем, что показатели раскрытия случаев пересечения госграницы растут. По словам Р. Любаева, в 2022 г. в 91,3 проц. зафиксированных случаев нарушения порядка пересечения границы удалось установить лиц, совершивших нарушения, в 2021 г. этот показатель составлял 95,6 проц., в 2020 г. – 82,5 проц.

Р. Любаев, говоря об управлении нелегальными миграционными потоками, выразил удовлетворение в связи с тем, что пограничникам все чаще удается идентифицировать лиц, незаконно перевозящих других людей через границу.

"В прошлом году выявлен 231 перевозчик мигрантов, в 2021 г. выявлены 100 перевозчиков", - привел статистику командующий СОГГ.

В отчете СОГГ утверждается, что в 2022 г. чаще всего нелегальных мигрантов перевозили украинцы – 76. Также в прошлом году, по статистике пограничников, нелегальных мигрантов часто перевозили литовцы (27) и граждане Грузии (23).

В отчете СОГГ говорится, что, по данным за декабрь 2022 г., в Литве был размещен 151 нелегальный мигрант, когда в сентябре 2021 г. таких было 2 060.

По словам Р. Любаева, растет и поток нелегальных мигрантов, покидающих Литву. Статистика показывает, что в 2021 г. из Литвы в страны происхождения добровольно выехали 400 мигрантов, 56 были возвращены принудительно, в прошлом году Литву добровольно покинули 679 нелегальных мигрантов, принудительно в страны происхождения возвращены 55.

"По этим показателям мы являемся одними из лидеров в Европе, по соотношению между нелегальными мигрантами, задержанными у государственной границы, и организованным возвращениям мигрантов", - пояснил Р. Любаев.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!