Предусматривающие это поправки к Закону о пенсионных накоплениях зарегистрировали члены парламентской фракции Партии труда Ева Качинскайте-Урбонене, Вайда Гирайтите-Юшкявичене и Валентинас Букаускас.

В случае одобрения Сеймом закон будет предусматривать, что участник пенсионного фонда сам будет выбирать вид пенсионной выплаты, которую он хотел бы получить, независимо от размера накопленных активов.

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"В настоящее время размер периодических пенсионных выплат часто не удовлетворяет участников пенсионных фондов. Особенно люди с низкими доходами часто больше не хотят участвовать в пенсионных накоплениях, но они не имеют права делать это свободно, если не накопили достаточного количества средств", - говорит член Сейма Ева Качинскайте-Урбонене.

По ее словам, действующий в настоящее время порядок создает дискриминационные условия для участников накоплений в использовании их денег.

По словам инициаторов проекта, принятие предлагаемого проекта даст возможность пенсионерам улучшить свое материальное положение.

Предлагается, чтобы поправки к Закону о пенсионных накоплениях вступили в силу с 1 января 2024 г.

В настоящее время участнику, на имя которого в пенсионном фонде накоплено более 5 тыс. евро, но менее 10 тыс. евро, выплачиваются периодические пенсионные выплаты.

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