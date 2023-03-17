Глава МВД: инвестиции в охрану границы окупаются не только в целях предотвращения нелегальной миграции

В пятницу в Центре регистрации иностранцев в Пабраде министр внутренних дел Агне Билотайте обсудила результаты деятельности Службы охраны государственной границы (СОГГ) за прошлый год и поделилась планами по усилению охраны государственной границы.

"Подводя итоги прошедшего года, нам есть чем гордиться. Служба охраны государственной границы не только успешно участвовала в урегулировании кризисов и чрезвычайных ситуаций, усилила уровень охраны государственной границы, но и продолжала гладко выполнять свои повседневные задачи. Одна из лучших оценок вашей работы – доверие общественности – оно уже достигло 75 проц. (...)", - говорит министр внутренних дел А. Билотайте.

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Усилиями СОГГ и МВД в течение года на литовско-белорусской границе было установлено 530 км забора и 360 км барьера из концертины. Также почти весь участок границы с Беларусью контролируется современными системами мониторинга границы.

В начале прошлого года с помощью систем контролировалось 53,3 проц. границы с Беларусью, а в конце года - уже 96 проц. Министр А. Билотайте подчеркнула, что инвестиции в охрану границ окупаются не только в целях предотвращения нелегальной миграции, но и борьбы с контрабандой.

По данным СОГГ, в прошлом году было задержано рекордное количество контрабандных сигарет – на сумму более 16,1 млн. евро. Это самое большое годовое количество нелегального курева, задержанное более чем за два десятилетия. Предотвращенный ущерб государству составил 14,3 млн. евро.

На всем отрезке границы с Беларусью планируется начать строительство пограничной патрульной тропы, которая проходит рядом с физическим барьером и контрольной полосой. Это поможет обеспечить более оперативное реагирование сотрудников на нарушения границы и случаи повреждения физического барьера.

В этом году на обеспечение пограничников по стандарту воинского обеспечения выделено 4,3 млн. евро средств государственного бюджета, кроме того, на обеспечение было использовано 8 млн. евро из фондов поддержки ЕС. Пограничники оснащены современными дронами и комплектами антидронов, для фиксации инцидентов приобретено более 700 переносных видеорегистраторов.

В прошлом году армия передала пограничникам соответствующее стандартам НАТО вооружение на 3,5 млн. евро, в этом году на приобретение современного вооружения предусмотрено еще 7 млн. евро.

По данным министерства, в госбюджете на этот год на обеспечение общественной безопасности предусмотрены рекордные средства – 755 млн. евро.

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