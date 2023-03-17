По данным ГИК, из 100 избирателей Аникщяйского районного самоуправления, проголосовавших в первый день досрочного голосования, чьи голоса после получения решения суда ЦИК должна была аннулировать, переголосовали 64.

ГИК напоминает, что остальные избиратели еще могут 19 марта, в воскресенье, с 7 до 20 час. прийти на любой избирательный участок Аникщяйского районного самоуправления и выразить свою гражданскую волю.

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По данным ГИК, активность избирателей Аникщяйского районного самоуправления за три дня досрочного голосования составляет 7,7 проц.

За пост мэра Аникщяйского района во втором туре выборов борются Кястутис Тубис и Дайнюс Жегялис.

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