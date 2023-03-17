Эфир Delfi: как голосуют и что думают о выборах в Литве иностранцы?

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Далеко не всем известно, что в Литве на муниципальных выборах право голоса имеют политические беженцы с документом о постоянном месте жительства. В преддверии 2 тура голосования мы поговорили с россиянином Ренатом Чапасом, который этим правом успешно воспользовался. А также с белоруской, соавтором проекта "Рудобельская показуха", Ольгой Паук. У нее права голоса пока нет, но она с большим интересом следит за перипетиями литовской политики. Также в выпуске - уличный опрос прохожих о настроениях и ожиданиях от второго тура.

Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!