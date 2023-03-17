Президент Литвы поздравил Ирландию с Днем святого Патрика

В пятницу президент Литовской Республики Гитанас Науседа поздравил президента Ирландии Майкла Хиггинса и всех жителей этой страны с национальным праздником – Днем святого Патрика.

Глава государства отметил прекрасное сотрудничество между Литвой и Ирландией в Европейском союзе и международных организациях, а также тесные связи в области культуры, образования, науки и торговли. Президент также подчеркнул, что у наших стран есть много возможностей для дальнейшего расширения сотрудничества в сфере наук о жизни, лазерной техники, финансовых технологий, инженерного дела и туризма, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации офиса президента.

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Президент Г. Науседа с удовлетворением отметил развитие теплых двусторонних отношений между Литвой и Ирландией и наличие многочисленной литовской общины в Ирландии. Глава государства поблагодарил за включение литовского языка в список иностранных языков, преподаваемых в ирландских школах. "Мы уделяем особое внимание деятельности и образованию нашей диаспоры, поэтому ценим предоставленную литовским детям возможность изучать родной язык в школах", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что очень высоко ценит твердую поддержку Ирландией Украины и ее народа в борьбе за свободу и наши общие ценности. "Я уверен, что мы и дальше будем активно поддерживать Украину всеми возможными способами и добиваться ответственности агрессора России", - говорится в поздравлении.

Г. Науседа выразил искреннее уважение и передал наилучшие пожелания президенту Ирландии и пожелал всем жителям этой страны успехов, всестороннего благополучия и процветания.

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