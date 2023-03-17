Премьер: Литва и Польша свою часть "Rail Baltica" раньше смогут завершить раньше 2030 года

Литва и Польша работы на участках "Rail Baltica" завершат раньше 2030 г., уверяет премьер-министр Ингрида Шимоните. По ее словам, в Литве успешно проходят процессы приобретения земли, настрой виден и в соседней стране.

"Мы со своей стороны и Польша, свою часть безусловно сможем сделать раньше 2030 года, который сейчас является новым упомянутым deadline (крайним сроком) проекта. Потому что у нас много проектов, и вопросы приобретения земель очень ясны. Такого же настроя придерживается и польская сторона. Когда началось строительство в Латвии, опасались, что оно будет двигаться только в сторону Литвы, где, конечно же, в интересах эстонцев продвигаться одновременно в их направлении, потому что должны соединиться все три страны", - в четверг в Сейме во время правительственного часа сказала И. Шимоните.

Глава Правительства также отметила, что сотрудничество на операционном уровне значительно улучшилось, но разочаровывает то, что в плане бюджета проект выглядит совсем иначе.

"Я думаю, что теперь можно с гораздо большей уверенностью сказать, что ее (Rail Baltica — ELTA) реализация будет более гладкой, чем до сих пор. Потому что до сих пор было действительно много недопонимания по поводу компании, которая, работая в Риге, делает не все. И потому, что государства движутся с разной скоростью", - сказала политик.

"Но мы свою часть, то, что должна сделать Литва, выполняем по плану", - подчеркнула она.

"Rail Baltica" – крупнейший проект железнодорожной инфраструктуры в истории стран Балтии. Через всю трассу "Rail Baltica" будет проложена электрифицированная железнодорожная линия по типу европейской колеи. Она будет проходить через Каунас и Ригу до Таллинна. В проекте также предусмотрена отдельная железнодорожная линия Каунас-Вильнюс.

Общая протяженность железнодорожной линии "Rail Baltica" в странах Балтии составляет 870 км: в Литве - 392 км, в Латвии - 265 км, в Эстонии - 213 км.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!