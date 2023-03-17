Жителей многоквартирного дома поразили счета за общее электричество

Жители многоквартирных домов оплачивают счета не только за электричество, которое используют в квартирах, но и за свет в подъездах, подвалах, гаражах домов. Счета за "общее" электричество иногда неприятно удивляют. В Вильнюсе жители одного нового многоквартирного дома выясняют, откуда такие суммы.

В редакцию Delfi būstas обратились жители квартал Miško ardai, которые рассказали, что в холодный период получают большие счета за "общее" электричество – в подземном гараже, подъезде и т.д.

Собеседник сказал Delfi, что вопрос вызывает и тариф, по которому считают плату. Жители просили администратора представить счета Ignitis, но получили только отчет за один месяц.

Житель квартала заметил, что счета растут и из-за определенных проектов - например, постоянный обогрев водопроводных труб, чтобы вода в них не замерзла. При продаже жилья людей об этом не информировали.

Администратор домов в этом квартале - Domus Tersus, дочерняя компания строителя домов.

Представители компании указали, что жители платят за электричество по тарифам, подписанным с Ignitis в марте 2022 года. Жителей о подписании доровора информировали в феврале того же года.

"Мы заключили договор как юридическое лицо, поэтому получаем компенсацию на электричество, используемое для общих нужд. Кроме того, Domus Tersus не платит налог на мощность, который должны платить юридические лица, поэтому получает услугу по благоприятным ценам", – отмечает компания.

Иными словами, по данным Domus Tersus, жители платят по самым низким тарифам гарантийных поставокs (дневным и ночным). Тарифы гарантийных поставок меняются каждый месяц.

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