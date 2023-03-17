Предварительные данные: за 3 дня досрочного голосования в Литве проголосовали более 87 000 избирателей

По предварительным данным Главной избирательной комиссии (ГИК), за три дня досрочного голосования во втором туре муниципальных выборов на избирательных участках проголосовали 87 343 избирателя. Всего за три дня проголосовали 6,14 проц. избирателей. В пятницу голосование организуется на дому.

На выборах мэра Аникщяйского района из 100 голосовавших во вторник избирателей, для переголосования прибыли 64 жителя, Elta подтвердила пресс-секретарь ЦИК Индре Раманавичене.

Всего право голоса во втором туре выборов имеют более 1 млн. 422 тыс. избирателей из 34 округов.

17 марта, в пятницу, досрочное голосование будет проходить только на дому, в нем смогут принять участие лица с ограниченными возможностями, лица, ухаживающие за лицами с ограниченными возможностями, лица, нетрудоспособные по причине болезни, а также лица в возрасте старше 70 лет.

Досрочно проголосовать по всей Литве могут только те избиратели, которые задекларировали свое место жительства в самоуправлениях, где проводится второй тур выборов.

Избиратели, в самоуправлениях которых мэры были избраны уже в первом туре выборов, больше не смогут принять участие в голосовании. Они уже выполнили свой гражданский долг.

В день 2 тура выборов – 19 марта – не будет возможности голосовать в любом самоуправлении Литвы. Избиратели будут обязаны прибыть на избирательные участки того самоуправления, где они декларировали место жительства до 4 января текущего года. Голосование будет организовано с 7 до 20 часов.

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