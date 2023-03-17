В выходные дни прогнозируют хорошую погоду

В пятницу погоду в Литве обусловит зона высокого давления. Ожидается переменная облачность. Практически по всей Литве будет светить солнце. Без осадков.

Будет дуть достаточно сильный ветер. Днем будет от 4 градусов тепла на северо-западе, до 5–7 градусов тепла на большей части территории и до 8–9 градусов тепла на юге страны.

В субботу ночью Литва останется в западной части антициклона. Ожидается небольшая облачность. Вероятность осадков невелика. Будет дуть сильный -го-восточный ветер. Утром будет от 2 градусов мороза на востоке до 3 градусов тепла у моря.

В субботу днем антициклон понемногу уйдет, с запада придет теплый атмосферный фронт. Облачность увеличится на востоке и на юго-востоке страны. Осадков в этот день не ожидается. Сохранится сильный ветер. Будет 5–10 градусов тепла. Прохладнее будет на востоке, теплее – на юго-западе.

В воскресенье ночью местами ожидаются небольшие кратковременные осадки. Юго-восточный ветер успокоится до средней силы. Утром будет 0–5 градусов тепла.

В воскресенье днем без особых осадков. Будет солнечно. Воздух прогреется до 7–12 градусов тепла.

По нынешним прогнозам, в начале следующей недели вернется дождь, температура будет близкой той, что фиксировалась в воскресенье.

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