СCР: осужденный за взяточничество работник клайпедского профучилища оштрафован на 12,5 тыс евро

Клайпедский окружной суд в порядке апелляционного производства рассмотрел расследованное Службой специальных расследований (ССР) дело о взяточничестве и подделке документов и оставил в силе решение суда первой инстанции, по которому бывший заместитель директора по инфраструктуре Клайпедского центра профессионального обучения им. Эрнестаса Галванаускаса Алдевинас Вилуцкас был признан виновным. Суд оставил назначенное осужденному наказание в виде штрафа в размере 12 500 евро и конфискации 6 730 евро в пользу государства, сообщается в пресс-релизе.

Согласно материалам дела, бывший заместитель директора Центра профессионального обучения, будучи ответственным за проведение закупок для инфраструктуры Центра и приемку строительных работ, в период с 2017 по 2018 гг. систематически требовал взятки, и от частной компании, работающей в сфере услуг по обслуживанию инженерных систем и сетей, получил за несколько раз взятки на сумму более 6700 евро. За незаконное вознаграждение для упомянутой компании создавались благоприятные условия для участия, победы в конкурсах госзакупок и заключения договоров.

Руководитель компании освобожден от уголовной ответственности за дачу взятки, так как от него требовали взятку и до того, как он был признан подозреваемым, он добровольно сообщил об этом в правоохранительные органы.

Решение Клайпедского окружного суда вступило в силу с момента его оглашения, оно может быть обжаловано в кассационном порядке.

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