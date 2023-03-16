Предлагается прекратить прием заявлений на получение гражданства Литвы от граждан России и Беларуси

Предлагается прекратить прием заявлений от граждан России и Беларуси о приеме в гражданство Литовской Республики и принятие решений по таким заявлениям.

Такое предложение для рассматриваемого в Сейме законопроекта о введении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины зарегистрировали члены Сейма, министр внутренних дел Агне Билотайте и председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас.

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Они также предлагают определить исключение, то есть не прекращать прием заявлений и принятие решений в случаях, когда лицо само отказывается от гражданства Литовской Республики или когда лицо получает гражданство другого государства.

По словам А. Билотайте и Л. Кащюнаса, предложение вносится после оценки значения института гражданства с целью непредоставления гражданам стран, участвующих в российской агрессии против украинского государства, возможности получить гражданство Литовской Республики, тем самым обеспечить интересы национальной безопасности.

По словам инициаторов предложения, эта ограничительная мера не предлагает упразднить возможность получения гражданства Литовской Республики, а лишь временно приостановить прием заявлений и принятие решений о приеме в гражданство.

"Эта мера не повлияет на получение гражданства по праву рождения, так как в этих случаях не предусмотрена подача заявления и принятие решения, также лица литовского происхождения или лица, имеющие право на восстановление гражданства Литовской Республики, могут прибыть в Литву и подать заявление на получение постоянного вида на жительство, поэтому их возможность жить в Литве не будет ограничена. А граждане России и Белоруссии, которые уже проживают в Литве с временным или постоянным видом на жительство, могли бы продолжать жить в Литве, но их заявления о приятии в гражданство не будут приниматься и вопросы об их гражданстве не буду рассматриваться, за исключением предусмотренных случаев, когда лицо само отказывается от гражданства Литовской Республики или когда лицо приобрело гражданство другого государства", – говорят А. Билотайте и Л. Кащюнас.

Как утверждают А. Билотайте и Л. Кащюнас, в 2021 г. гражданство Литовской Республики по натурализации получили 33 гражданина Беларуси и 45 граждан России, а в 2022 г. – 16 белорусов и 29 граждан России.

В 2021 году гражданство Литовской Республики в упрощенном порядке получили 34 гражданина Беларуси и 34 гражданина Российской Федерации, а в 2022 г. – 6 граждан Беларуси и 17 граждан Российской Федерации.

В 2021 году гражданство Литовской Республики возвращено 3 гражданам Беларуси и 15 гражданам России, а в 2022 г. – 6 гражданам Беларуси и 16 гражданам России.

В 2021 году гражданство Литовской Республики восстановили 17 граждан Беларуси и 77 граждан России, а в 2022 г. – 10 граждан Беларуси и 88 граждан Российской Федерации.

Председатель КНБО Л. Кащюнас сообщил агентству ELTA, что законопроект о введении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины должен быть принят в Сейме в ближайшее время.

Этот документ направлен на обеспечение национальной безопасности и внешнеполитических интересов Литовской Республики, на введение ограничительных мер, действующих в Литовской Республике в связи с военной агрессией иностранных государств против Украины.

Предлагаемая дата вступления закона в силу – 15 апреля текущего года. Срок действия закона – один год с возможностью продления срока действия ограничительных мер.

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