Критика президента в адрес ГИК: если люди не справляются с одними выборами, что они будут делать в следующем году

ELTA ru.DELFI.lt

Foto: ELTA / Josvydas Elinskas

Главная избирательная комиссия (ГИК) подверглась резкой критике со стороны президента Гитанаса Науседы за решения, вызвавшие неразбериху во время муниципальных выборов. По его словам, во время выборов мэров в Аникщяй и Висагинасе возник настоящий хаос, что, подчеркнул глава страны, подорвало доверие людей к избирательной системе Литвы.

"Это хаос, он подрывает доверие людей к нашей избирательной системе. Это ставит под сомнение результаты выборов. Это худшее, что может произойти во время выборов. Если люди не могут справиться с одними выборами, вопрос в том, что они будут делать, когда в следующем году у нас будут одни выборы за другими. Они должны очень хорошо оценить свои возможности, способны ли они выполнять возложенную на них ответственную работу", - журналистам в Йонишкисе сказал Г. Науседа. Статьи по теме: Премьер Литвы предлагает повторные выборы мэров в Аникщяй и Висагинасе Четверг – последний день досрочного голосования во втором туре муниципальных выборов "Очень важно, чтобы мы вышли из этого кризиса, тем не менее, с положительными результатами. Но, главное, давайте понимать, где наши ошибки и где наши слабые места", - Г. Науседа. Отвечая на вопрос, кто должен понести ответственность за неразбериху, возникшую во время выборов, Г. Науседа сказал, что это нужно будет оценить после окончания выборов. "ГИК сама создала много хаоса. Сейчас не время оправдываться. Конечно, всему, что произошло, оценку надо будет дать уже после выборов. Но ущерб уже нанесен", - заключил президент Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!