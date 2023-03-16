"Да, приняла решение идти в Сейм", - Эльте подтвердила Р. Петраускене.
В настоящее время политик является членом совета Клайпедского районного самоуправления, она получила мандат и во время текущих муниципальных выборов.
"Придется отказаться от мандата члена совета", - информировала она.
В четверг Сейм назначил С. Шедбараса судьей Конституционного суда (КС). Кандидатуру С. Шедбараса предложила бывший временный председатель Верховного суда Литвы Габриэле Юодкайте-Гранскене.
С. Шедбарас работал судьей КС в 1993-1996 г., он также занимал должность министра внутренних дел, был председателем Верховного административного суда Литвы, вице-министром юстиции, судьей Верховного суда Литвы, судьей Вильнюсского суда.
Политик приостановил свое членство в партии Союза Отечества – Христианских демократов Литвы.
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