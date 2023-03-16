В Литве предлагается предавать огласке связи компаний с Россией и Беларусью

В целях побуждения литовских компаний к отказу от деловых связей со страной-агрессором Россией и поддерживающей агрессию Беларусью, а также для обеспечения права общественности знать, предлагается публиковать данные о литовских компаниях, продолжающих развивать экономические связи с Россией и Беларусью. Также предлагается ограничить покупку недвижимости на территории Литвы российскими гражданами и управляемыми ими юридическими лицами.

Такие предложения к рассматриваемому Сеймом Законопроекту об установлении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины зарегистрировал председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас.

"Очевидно, что деловые связи литовских компаний с российскими и белорусскими субъектами способствуют поддержанию жизнеспособности режима Владимира Путина, что несовместимо с интересами национальной безопасности Литвы", - аргументирует свое предложение политик.

В случае одобрения Сеймом статья закона "Ограничительные меры" будет включать в себя то, что "после вступления в силу этого закона обеспечивается публичное объявление данных об экономических отношениях учрежденных в Литовской Республике юридических лиц с Российской Федерацией и Республикой Беларусь". Объем публикуемых данных и порядок публикации будут определяться Правительством или уполномоченными им органами.

Председатель КНБО Л. Кащюнас считает, что последовательно увеличивающееся приобретение недвижимого имущества в Литве гражданами агрессивного государства или учрежденными ими юридическими лицами может в перспективе создать угрозу интересам национальной безопасности. Поэтому, чтобы снизить возможные риски, он предлагает дополнить установленные законопроектом ограничительные меры ограничением для граждан России и управляемых ими юридических лиц приобретать недвижимость на территории Литвы.

В случае одобрения Сеймом в законе будет указано, что "приостанавливается право граждан Российской Федерации или принадлежащих им юридических лиц на приобретение недвижимого имущества на территории Литовской Республики".

По словам Л. Кащюнаса, в ходе широкомасштабной военной агрессии Российской Федерации против Украины в октябре 2022 г. в России была объявлена ​​так называемая частичная мобилизация, и число прибывающих в Литву граждан России значительно возросло.

Основываясь на данных, опубликованных в инструментах информирования общественности, Л. Кащюнас указывает, что в 2020 г. граждане России приобрели в Литве 632 объекта недвижимости, в 2021 г. – 786, в 2022 г. граждане России приобрели 699 объектов недвижимости.

Сейм рассматривает Законопроект об установлении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины. Этот документ направлен на обеспечение национальной безопасности и внешнеполитических интересов Литовской Республики, установление ограничительных мер, применяемых в Литовской Республике в связи с военной агрессией против Украины со стороны иностранных государств.

Предлагается, чтобы закон вступил в силу 15 апреля текущего года и действовал до 14 апреля 2024 г. В случае необходимости возможно продление срока действия введенных ограничительных мер.

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