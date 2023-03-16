Фракция Партии свободы выдвинула условия относительно налоговой реформы

Правящая фракция Партии свободы призывает Минфин Литвы как можно скорее представить обществу налоговую реформу.

Министр финансов Гинтаре Скайсте представила "рабочий" вариант реформы фракции Партии свободы в среду вечером.

"Фракция Партии свободы ознакомилась с предложениями и призывает как можно скорее представить их обществу", – сказано в пресс-релизе фракции.

По мнению старосты фракции Витаутаса Миталаса, это надо сделать как можно скорее, "не вызывая в обществе ненужного напряжения".

Представители фракции подчеркнули, что во время весенней сессии приложат максимум усилий, чтобы "как предложения правительства, так и их поправки в парламенте и комитетах не исказили цель – создание в Литве конкурентоспособной и более справедливой налоговой системы".

Фракция указала, что будет решать, поддержать ли систему, по тому, будет ли она отвечать следующим принципам:

1. Изменение налоговой системы не должно увеличивать налоговое бремя для среднего класса. Чтобы собрать больше денег в бюджет за счет акцизов и других "зеленых налогов", нужно снижать налоги, мешающие росту экономики. В первую очередь это касается налогов на труд, как отмечают международные организации.

2. Изменения налога на прибыль, которые пробуждали бы инвестиции в технологическое обновление и не мешали росту, необходимы. Налоговая реформа должна быть ориентирована на повышение конкурентоспособности Литвы – это позволит лучше конкурировать на международной арене за таланты и инвестиции.

3. Налоговая система должна гарантировать более справедливое и последовательное налогообложение разных видов доходов, но это стремление не должно стать оправдывающим себя "катком". Связанные с этим принципом решения должны приниматься с учетом защиты рабочих мест людей, которые сами их создали и получают небольшие доходы, также следует участь обложение самозанятых, приносящих большой доход ВВП, в Литве и за границей.

4. Как в рамках этой реформы, так и в рамках будущих решений по необлагаемому налогами минимуму (ННМ) и других минимальные налоговые барьеры должны повышать с учетом инфляции или с установкой правила индексирования.

"Наша цель - чтобы налоговая реформа не была пустым звоном. Мы будем следить за тем, чтобы после коррекций и переписывания она не стала банальным повышением налогов, поскольку "надо пополнить бюджет". Поэтому надо уделить достаточно времени дискуссиям и дать обществу ознакомиться с реформой, призывают не тянуть и выкладывать реформу на стол", – сказал Миталас.

Vytautas Mitalas Foto: ELTA / Dainius Labutis

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