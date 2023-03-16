По данным ГИК, это более 4 проц. от общего числа избирателей, имеющих право голоса во втором туре выборов, говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что наиболее активно пока голосуют лица, декларировавшие свое место жительства в Лаздийском районе. Их активность составляет 9,5 проц.

Активно голосуют и в Игналинском районе, здесь за два дня проголосовали 9,1 проц. избирателей.

Немного от них отстает Варенский район, где за два дня досрочного голосования проголосовали 8,7 проц. избирателей.

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Наиболее пассивные на данный момент – избиратели Паневежского района (1,43 проц.), Шяуляйского района (1,5 проц.) и Тракайского района (2,34 проц.).

Избиратели Аникщяйского районного самоуправления, голосовавшие в первый день досрочного голосования, активно пользуются предоставленной им возможностью переголосования в связи с изменением бюллетеней для голосования в этом самоуправлении – после решения суда ГИК вернула одного из кандидатов.

В этом самоуправлении из 100 голосовавших во вторник избирателей, для переголосования прибыли 38 жителей Аникщяйского районного самоуправления. Остальные избиратели могут сделать это 16 марта до 20 часов в любом месте для досрочного голосования или в воскресенье, 19 марта, голосуя на избирательных участках Аникщяйского районного самоуправления.

Сообщается, что досрочное голосование продолжается, оно продлится до 20 час. вечера 16 марта.

Досрочно проголосовать можно голосование возможно в зданиях самоуправлений городов и районов Литвы или в дополнительно оборудованных местах для голосования.

В день 2 тура выборов – 19 марта – не будет возможности голосовать в любом самоуправлении Литвы. Избиратели будут обязаны прибыть на избирательные участки того самоуправления, где они декларировали место жительства до 4 января текущего года. Голосование будет организовано с 7 до 20 часов.

ГИК напоминает, что для голосования с собой необходимо взять документ, подтверждающий личность.

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