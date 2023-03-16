В Вильнюсе отметят День Святого Патрика, воды Вильняле позеленеют

После трехлетнего перерыва в Вильнюсе отметят День Святого Патрика. Это был любимый вильнюсцами праздник, но в 2020 и 2021 году его не отмечали из-за пандемии, а в 2022 г. из-за начавшейся в Украине войны.

На мероприятия по случаю этого дня в столичном районе Ужупис 18 марта приглашает посол Ирландии в Литве С.МакХью.

В субботу в Ужуписе будет звучать живая ирландская музыка, можно увидеть традиционные оранжевые головы и зеленые шапки, ирландские флаги. По зеленой Вильняле пройдет парад байдарок с литовскими, ирландскими и украинскими флагами.

День святого Патрика - культурный и религиозный праздник, который отмечается ежегодно 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика. Впервые этот день отметили 17 марта 1737 года в Бостоне (США). Торжества в День святого Патрика обычно включают парады и фестивали, исполнение танцев кейли и ношение зеленой одежды или трилистников. Этот день празднуют во многих странах мира.

Традиция окрашивания вод рек в зеленый цвет случайно зародилась в Чикаго, где сантехники для поиска дыр в водопроводах использовали специальную краску. Краска, которую используют для окрашивания воды, совершенно безвредная. Ее используют и литовские водопроводчики, а также работники теплосетей.

Мероприятия

14.00 – встреча у моста, вдеущего в Ужупис: ирландское приветствие DJ Leprechaun;

14:30-15.30 выступление группы The Islandes;

15:00 Выступление посла Ирландии;

15.10-15:40 окрашивание воды в Вильняле;

15:40-16.00 закрытие мероприятий по случаю Дня Св. Патрика в Ужуписе.

Желающие могут продолжить празднование в баре Piano Man, пабе Gringoи в ужупском кафе, где будет звучать ирландская музыка, можно будет отведать ирландское рагу, пироги Guiness.

"Все мероприятия бесплатные, но если они вызовут у вас улыбку, просим набрать номер 1482 (5 евро) и пожертвовать их Украине. Ирландская община собрала 1000 евро, которые переведут на счет Blue-Yellow и 1K. Слава Украине! Увидимся 18 марта, в субботу!", – сказано в сообщении организаторов.

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