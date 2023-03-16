В феврале рынок подержанных легковых автомобилей увеличился почти на 18%

По данным "AutoTyrimai", полученным путем анализа данных ГП "Regitra", в феврале 2023 г. в стране первый раз зарегистрировали 11 549 подержанных легковых автомобилей (M1 и N1), т.е. на 17,6 проц. больше, чем в феврале 2022 г. (9 817 ед.), говорится в сообщении.

В прошлом месяце личные автомобили (M1) составили 10 809 ед., легковые коммерческие транспортные средства (N1) – 740 ед. В феврале в стране больше всего зарегистрировано автомобилей марок "Volkswagen" (1 644 ед.), BMW (1 359 ед.) и "Audi" (1 076 ед.).

Среди моделей лидировали "Volkswagen Passat" (449 ед.), BMW 3 серии (352 ед.), BMW 5 серии (339 ед.). Средний возраст первый раз зарегистрированных в Литве б/у автомобилей – 10,3 года. Доля дизельных автомобилей – 66,3 проц. (в феврале 2022 г. – 66,9 проц.).

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Как говорится в сообщении "AutoTyrimai", в феврале в Литве произведено 13 075 операций по смене владельцев подержанных легковых автомобилей, т.е. на 2,9 проц. меньше, чем в феврале 2022 г. (13 470 ед.). Операций по смене владельцев личных автомобилей (M1) – 12 602, легковых коммерческих (N1) – 473.

В феврале владельцев чаще всего меняли автомобили марок "Volkswagen" (2 267 ед.), BMW и "Audi" (по 1 284 ед.). Наиболее частые операции по смене владельца были среди моделей "Volkswagen Passat" (710 ед.), "Volkswagen Golf" (497 ед.), BMW 3 серии (438 ед.). Средний возраст сменивших владельца б/у автомобилей – 14,3 года.

В январе-феврале 2023 г. в Литве первый раз зарегистрировано 22 662 подержанных легковых автомобиля, т.е. на 16,5 проц. больше, чем за тот же период 2022 г. (19 445 ед.). Средний возраст составил 10,4 года. Доля дизельных автомобилей составила 66,9 проц. (в 2022 г. – 67,4 проц.).

За первые два месяца 2023 г. в стране было произведено 27 659 операций по смене владельцев б/у легковых автомобилей, т.е. на 1,2 проц. меньше, чем за тот же период 2022 г. (27 984 ед.). Средний возраст сменивших владельца автомобилей – 14,3 года.

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