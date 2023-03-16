Министр финансов Литвы о реформе: ситуация работающих по трудовым договорам не ухудшится

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте в четверг сказала в парламенте, что в общественное пространство попали не совсем точные данные о планируемой налоговой реформе. Она подтвердила, что не останется части льгот, но заверила, что ситуация тех, кто работает по трудовым договорам, не ухудшится.

"Рабочие файлы обсудили с партнерами по коалиции, в ближайшее время весь пакет будет представлен обществу. Тогда вы сможете оценить корректность появившихся в СМИ сообщений. Могу сказать, что они не были абсолютно верными (...)

Мы уточним на следующей неделе, когда представим обществу весь пакет, когда оценим замечания партнеров по коалиции, внесем последние правки. Я думаю, те люди, которые разглашают неточную информацию, должны взять на себя ответственность.

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Я думаю, что общество будет ознакомлено со всем пакетом. Обсуждается не только этот налог, в пакете есть много аспектов налоговой системы, когда будет представлен весь пакет, будут видны все аспекты, это выглядит корректнее, чем выдергивание отдельных законов, актуальных для одной группы общества", – сказала министр об утечке информации.

По словам Скайсте, могут говорить о льготах, которые актуальны одной небольшой части общества.

"Что касается людей, работающих по трудовым договорам, то их ситуация не ухудшится. Наверное справедливость и честное распределение налогового бремени - наш приоритет, так может быть так, что изменится ситуация людей, которые пользуются исключительными условиями и сейчас платят меньше налогов, но, мне кажется, что честное распределение налогового бремени - наш общий приоритет. Мы разделили предложения на 6 групп, одна из них - снижение секторных льгот с учетом того, в каком секторе льготы дают немного пользы обществу, их обсудили члены рабочей группы. Вместе с пакетом представят и льготы, которые будут отменены", – заметила министр.

В среду вечером информационное агенство BNS сообщило, что Минфин предлагает ввести дополнительный тариф подоходного налога - 25% - для тех, кто работает по трудовому договору и зарабатывает от 60 до 120 средних зарплат в год. Для тех, кто зарабатывает меньше, предлагают налог в размере 20%, больше – 32%. Также если владелец бизнес удостоверения зарабатывает больше 24 000 евро в год, он должен будет регистрировать индивидуальную деятельность.

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