Минфин представляет налоговую реформу: предлагают еще один тариф подоходного налога

Министерство финансов Литвы представило проект реформы налоговой системы в стране и предлагает ввести еще один тариф подоходного налога (ПН) для тех, кто работает по трудовому договору, а также – "потолок" доходов для работающих по бизнес удостоверению, пишет madeinvilnius.lt.

Министр финансов Гинтаре Скайсте 15 марта представила проект фракции Партии свободы.

По данным депутатов, которые присутствовали на встрече, предлагается ввести тариф ПН в 25% на трудовые доходы. Его будут применять, если ежегодные доходы человека составляют от 60 до 120 средних зарплат.

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Если доходы меньше, то тариф ПН будет равен 20%, а если больше – 32%.

Пока неясно, каким тарифом планируют облагать тех, кто работает по справке об индивидуальной деятельности.

По данным источников в Партии свободы, министр предлагает обязать владельцев бизнес удостоверений регистрировать индивидуальную деятельность, если их доходы превышают 24 000 евро в год.

Предлагается также внести поправки, которые не позволят вернуть часть ПН тем, кто переводит деньги в пенсионные фонды третьей ступени и заключил страховые договоры.

Правительство намерено представить налоговую реформу парламенту во время весенней сессии.

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