Министр обороны Литвы: если хотим мира в Европе, мы должны еще больше инвестировать в оборону

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на состоявшейся в среду встрече в формате "Рамштайн" подчеркнул необходимость оказания всесторонней поддержки страдающей от агрессии Украине и сообщил о подготовленных Литвой новых пакетах военной поддержки страны, а ткже о готовности Литвы внести свой вклад в подготовку украинских военных, сообщается в пресс-релизе.

"Сейчас, пока мы разговариваем, украинцы продолжают ожесточенную борьбу в Бахмуте, Авдеевке, Марьинке и других местах, чтобы отстоять свое право на независимость. Украинский народ демонстрирует неимоверную стойкость и боеспособность на поле боля. Однако агрессор еще не побежден. Поэтому мы должны еще сильнее сосредоточиться на поддержке украинцев. Если хотим мира в Европе, мы должны еще больше инвестировать в оборону. Как в оборону Украины, так и в свою собственную. Иного пути нет", – сказал министр обороны А. Анушаускас, обращаясь к союзникам во время видеоконференции.

На встрече министр национальной обороны Литвы сообщил о новых пакетах военной поддержки Украины – Украине будут переданы 155-мм боеприпасы, а также внедорожники и сухпайки. Кроме того, планируется выделить еще 3 млн евро в администрируемый Великобританией Международный фонд по закупке тяжелого вооружения и 1 млн евро в Трастовый фонд НАТО CAP (Comprehensive Assistance Package) для нелетальной помощи. Общая стоимость военной помощи Литвы Украине вскоре составит 454 млн евро.

Еще одной формой поддержки, которую Литва оказывает Украине, являются военные учения, в ходе которых в 2023 г. планируется обучить 1600 украинских военных, 40 литовских военных инструкторов примут участие в учениях Миссии ЕС по поддержке Украины (EUMAM) в Германии. С начала года литовские военные инструкторы уже обучили 250 украинских военнослужащих.

Помимо этого, в этом году на лечение планируется принять до 400 человек и до 1200 человек – на реабилитацию в различных медицинских учреждениях Литвы. Медицинские и реабилитационные услуги для украинских военнослужащих предоставляются по согласованию с ЕС и НАТО. В Литве прошли лечение 136 раненых, а реабилитационные услуги оказаны 151 раненому, говорится в пресс-релизе.

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