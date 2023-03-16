Четверг – последний день досрочного голосования во втором туре муниципальных выборов

Четверг – последний день досрочного голосования во втором туре муниципальных выборов, во время которого в 34 самоуправлениях Литвы избираются мэры.

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), за два дня досрочного голосования во втором туре проголосовали 4,05 проц. избирателей.

После того как Высший административный суд Литвы отменил решение ГИК о снятии с выборов кандидата от "аграриев" в мэры Аникщяйского района Кястутиса Тубиса, во второй день досрочного голосования жители этого района вяло пользовались правом переголосования. Как Elta сказала пресс-секретарь ГИК Индре Раманавичене, всего в среду таким правом воспользовались 38 человек.

Всего право голоса во втором туре выборов имеют более 1 млн. 422 тыс. избирателей из 34 округов.

Досрочно проголосовать по всей Литве могут только те избиратели, которые задекларировали свое место жительства в самоуправлениях, где проводится второй тур выборов.

Избиратели, в самоуправлениях которых мэры были избраны уже в первом туре выборов, больше не смогут принять участие в голосовании. Они уже выполнили свой гражданский долг.

В день 2 тура выборов – 19 марта – не будет возможности голосовать в любом самоуправлении Литвы. Избиратели будут обязаны прибыть на избирательные участки того самоуправления, где они декларировали место жительства до 4 января текущего года. Голосование будет организовано с 7 до 20 часов.

ГИК напоминает, что самым важным документом избирателя при голосовании является документ, удостоверяющий личность: паспорт Литовской Республики, удостоверение личности. Подойдут и другие документы, содержащие фото избирателя и личный код: водительское удостоверение, пенсионная карта, дипломатический паспорт и т.д.

Граждане государств-членов Европейского союза, имеющие право голоса на выборах муниципальных советов и мэров, вместе с документом, удостоверяющим личность, должны иметь при себе временный вид на жительство в Литве. Граждане других (не входящих в ЕС) стран вместе с документом, удостоверяющим личность, должны будут представить документ, подтверждающий право на постоянное проживание в Литовской Республике.

ELTA напоминает, что во время первого тура выборов мэры были избраны в 26 самоуправлениях страны: Акмянском районном, Алитусском городском, Бирштонском, Друскининкском, Ионавском районном, Ионишкском районном, Каунасском городском, Казлу-Рудском, Кретингском районном, Мариямпольском, Молетском районном, Нерингском, Пакруойском районном, Палангском городском, Паневежском городском, Плунгеском районном, Пренайском районном, Ретавском, Рокишкском районном, Шальчининкском районном, Шяуляйском городском, Ширвинтском районном, Швенченском районном, Таурагском районном и Вилкавишкском районном.

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