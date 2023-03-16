Президент: мы должны учиться защищать свою свободу и свою страну

В среду президент Литовской Республики Гитанас Науседа принял участие в презентации виртуального учебного сайта "Школа гражданственности" и в дискуссии на тему гражданственности.

Открытый для всех виртуальный учебный сайт "Школа гражданственности", созданный по инициативе президента, предназначен для гражданского образования, предоставления знаний о государстве, воспитания гражданственности и гражданского самосознания. Содержание сайта основано на материалах, подготовленных экспертами для экспозиций Центра познания государства, и на опыте, накопленном в образовательных программах Центра. На сайте представлен широкий спектр видео- и аудиоматериалов, более 200 текстов, интерактивные тесты, обучающие игры и задания. Содержание сайта отвечает программам по воспитанию гражданственности, платформой могут пользоваться учителя, учащиеся и все граждане Литвы, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.

Обращаясь к более чем 100 учителям и представителям НПО, собравшимся в Белом зале Президентского дворца, Гитанас Науседа выразил надежду, что "Школа гражданственности" дополнит содержание уроков в школах и будет использоваться в качестве инструмента на уроках гражданственности. "Мы часто повторяем, что свобода – это не данность. Это послание адресовано всем нам. Мы должны учиться защищать свою свободу и свою страну, распознавать угрозы и дезинформацию, критически мыслить и развивать устойчивость", - сказал глава государства, подчеркнув важность уроков гражданственности.

Во время мероприятия также состоялась дискуссия на тему гражданственности, в ходе которой президент затронул вопросы укрепления гражданского самосознания, патриотизма, единства и свободы. В дискуссии приняли участие подписавшая Акт о восстановлении независимости Литвы от 11 марта 1990 года Ирена Андрукайтене, ученик Антакальнисской гимназии Витаутас Чадзявичюс, курсанты Литовской военной академии им. генерала Йонаса Жямайтиса Вилюс Вайвада и Мантас Кайрис, вернувшийся из эмиграции в Литву Ренатас Жила, кинорежиссер Гедре Жицките. Дискуссию вел учитель истории и гражданственности Лауринас Кудияновас.

"Школа гражданственности" – это инициированный президентом Г. Науседой проект в рамках программы Nordplus Horizontal. Проект реализует Канцелярия президента Литовской Республики совместно с Национальным агентством образования (Литва), Европейским центром Вергеланда (Норвегия) и Рижской литовской средней школой (Латвия).

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