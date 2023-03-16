От синоптиков - сразу несколько хороших новостей: кажется, весна на пороге

В четверг днем с запада придет небольшая зона низкого давления. Прогнозируют осадки. Ожидается переменная облачность, местами выглянет солнце.

В большинстве районах пройдут небольшие дожди. Днем будет 3-8 градусов тепла.

В пятницу ночью погоду обусловит зона высокого атмосферного давления. Ожидаются прояснения. Особых осадков не ожидается. Местами прогнозируют туман, на дорогах гололед. Ночью будет 2-7 градуса мороза.

В пятницу днем антициклон понемногу начнет уходить, но Литва останется в зоне действия его западной части. Облаков будет немного, во многих районах выглянет солнце. Особых осадков не ожидается. Днем будет 4-9 градусов тепла.

В выходные осадков не прогнозируют, а воздух прогреется на несколько градусов больше.

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