В Клайпеду прибыл ракетный крейсер Военно-морских сил США

В среду в Клайпедский порт с визитом прибыл ракетный крейсер ВМС США USS Porter (DDG-78). Корабль в Балтийском море выполняет задачи, поставленные ВМС США, сообщается в пресс-релизе.

Командир американского военного корабля к-р Джозеф С. Гамильтон встретился с командующим ВМС Литвы морским капитаном Гедрюсом Пременецкасом. В ходе встречи командующие обсудили ситуацию с безопасностью в Балтийском море, текущее сотрудничество между военно-морскими силами США и Литвы.

Данный корабль класса Arleigh Burke оснащен торпедными, ракетными, артиллерийскими и пулеметными комплексами различных типов. На корабле размещается вертолет MH-60R Sea Hawk для поддержки корабля во время выполнения операций. Экипаж корабля состоит из почти трехсот офицеров, унтер-офицеров и матросов.

Военно-морские силы Вооруженных сил Литвы активно сотрудничают с ВМС США с 1992 года – после воссоздания, а летом того же года в Клайпеду прибыл первый военный корабль США – фрегат USS Hawes (FFG-53). Активное сотрудничество поддерживается во время различных учений в Балтийском море, литовские офицеры и матросы постоянно совершенствуют свои навыки в различных школах и на курсах ВМС США.

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