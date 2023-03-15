Каунасская правоохрана разоблачила большую сеть организованной проституции в Литве

Подозревают, что эта сеть организованной проституции действовала во всей Литве. Сексуальные услуги предоставляли в Каунасе, Вильнюсе, Шяуляе, Клайпеде, Паневежисе и Мариямполе.

Сотрудники ГКП Каунасского округа в конце января этого года провели задержания в разных городах Литвы, в ходе этих задержаний была выявлена сеть проституции и сводничества.

Женщины, которые, как подозревают, предоставляли сексуальные услуги, соблюдали строгую конспирацию. Проститутки ездили из города в город, общались между собой и с клиентами только с помощью мобильных проблем коммуникации в интернете, голосовых сообщений не было.

Полиция и прокуратура сообщает, что обыски, задержания, допросы проходили одновременно в разных городах Литвы.

Подозревают, что женщины за счет сексуальных услуг заработали много денег. Во время обысков у подозреваемых обнаружили около 30 000 евро. В рамках этого расследования двоим мужчинам (1989 и 1976 г.р.) предъявили обвинения в наживании за счет порнографии.

Выявили 13 женщин, которых подозревают в предоставлении сексуальных услуг. Один подозреваемый был арестован, одну из женщин выпустили под залог в 5000 евро и подписку о невыезде. Эту женщину подозревают в том, что она заботилась о месте жительства для "жриц любви" и сборе средств и их передачу сутенерам.

Расследование продолжается, поэтому число подозреваемых может увеличиться. В операции участвовали Литовское бюро криминальной полиции (ЛБКП), сотрудники ГКП Вильнюса, Клайпеды, Каунаса, Шяуляя и Мариямполе. Им помогал и социальный партнер Центр по борьбе с торговлей и использованием людей.

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