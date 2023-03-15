Комитет Сейма Литвы по нацбезопасности одобрил введение национальных санкций

В среду Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) одобрил инициированный Министерством иностранных дел (МИД) пакет законов, предусматривающий введение национальных санкций и наложение штрафов за нарушение таких ограничительных мер.

Кроме того, парламентарии предлагают дополнить законодательство рядом предложений. Одно из них — обсуждаемая в последнее время инициатива по преданию огласке информации о предприятиях, поддерживающих экономические связи с Россией и Беларусью. Однако было принято решение последнюю поправку доработать – политики предлагают предавать огласке информацию только о тех юридических лицах, которые связаны с политиками или подконтрольны политикам.

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КНБО обещает вернуться к этим законам после получения выводов и замечаний юристов Сейма.

Неоднозначную реакцию вызвало предложение председателя КНБО Лауринаса Кащюнаса о внесении поправок в закон, предусматривающий ограничительные меры в связи с военной агрессией против Украины. Политик зарегистрировал поправку с предложением предавать огласке информацию о предприятиях, которые по-прежнему сохраняют экономические отношения с Москвой и Минском. Такую ​​инициативу он назвал "планом по спасению репутации".

"Воля и идея — предавать огласке субъекты, у которых есть отношения с Российской Федерацией и Беларусью", — сказал он на заседании КНБО.

Замминистра иностранных дел Йовита Нелюпшене данную инициативу оценила сдержанно. Несмотря на то, что идеологически она поддержала идею Л. Кащюнаса, однако, по ее словам, это предложение не соответствует понятию ограничительных мер. Кроме того, ей не хватало ясности – в предложении предусматривается, что содержание и объем оглашаемой информации должно определять Правительство.

"Не совсем понятно, когда мы так определяем, что такое экономические отношения с Россией и Беларусью и их развитие. Будет ли это 50 процентов права собственности или это будет конкретная разовая поставка? Если бы продвигалось и мы считали бы, что такое ограничение должно продвигаться в закон, тогда возникнет вопрос, что (...) мы до сих пор не понимаем, каков объем и что является тем содержанием того, что мы ходим раскрыть и предать огласке", – сказала она.

Между тем, председатель Демократического союза "Во имя Литвы" предложил конкретизировать идею Л. Кащюнаса и рассмотреть вопрос о предании огласке информации о предприятиях, подконтрольных политикам или связанных с ними. Последнее предложение получило поддержку членов КНБО.

Среди прочих предложений политиков — идея ограничения процедур о приеме граждан России и Беларуси в гражданство Литовской Республики. По словам председателя КНБО, это бы способствовало обеспечению интересов национальной безопасности.

"Предлагается временно приостановить прием заявлений о приеме в гражданство", – изложил суть одобренного членами комиссии предложения Л. Кащюнас.

Кроме того, комитет одобрил предложение о запрете российским и белорусским гражданам и предпринимателям приобретать недвижимость (НД) в стране. По словам Л. Кащюнаса, данное ограничение ввести необходимо, с учетом статистики последних лет: в 2020 г. граждане России приобрели в Литве 632 объекта недвижимости, в 2021 году – 786, в 2022 г. – 699.

Комитет и МИД одобрили данное предложение, но Й. Нелюпшене предложила предусмотреть исключение для тех российских и белорусских граждан, у которых есть выданный госучреждениями вид на жительство в Литве.

На прошлой неделе МИД внес в Сейм поправки к Закону о международных санкциях, которые направлены на установление более строгих наказаний за нарушение ограничительных мер. Также предлагается ввести определенные национальные санкции.

В Закон о международных санкциях предлагается внести положения о юридических лицах, нарушающих санкции. За первое нарушение предусматривается штраф в размере от 50 до 100 проц. стоимости товаров или услуг, ставших объектом нарушения санкций, но не менее 10 тыс. евро. Если объектом нарушения международных санкций не являются товары или услуги, то размер назначаемого штрафа составит от 10 тыс. до 50 тыс. евро.

За повторные правонарушения или за правонарушение стоимостью свыше 100 тыс. евро предусматривается штраф до 5 проц. годового оборота. Помимо этого, предусматривается, что правонарушения могут повлечь не только штрафы, но и наказание в виде конфискации товаров, услуг или иных средств.

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