По словам звонившего, пострадавший находится в торговом центре Mada, на ул. Виршулишкю.
Звонивший сказал, что его 35-летний друг ранен в живот.
В указанное место выехала полиция и врачи скорой помощи. Полиция общалась с охранниками магазина. Они сказали, что ничего об этом происшествии не знают.
Дозвониться сообщившему о несчастье не удалось. Этот вызов расценивают как ложный.
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