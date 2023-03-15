Военный эксперт об атаке на беспилотник США MQ-9 Reaper: все было преднамеренно и очень профессионально

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Согласно определению ООН, Россия совершила акт агрессии против США, сбив американский беспилотник MQ-9 Reaper одним из двух своих истребителей Су-27, которые перехватывали дрон. Об этом сказал в эфире Delfi военный эксперт, директор платформы New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.