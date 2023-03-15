Фермеры с коровой протестуют у здания правительства – требуют ответов

У здания правительства Литвы протестуют фермеры. Они привезли с собой корову.

Эта акция протеста - подготовка к протестам, которые запланированы на следующей неделе (23 марта) у здания парламента. Сегодня ответов на вопрос, как будут решать молочный кризис, требуют у премьер-министра Ингриды Шимоните.

14 марта Минсельхоз решил выделить в помощь молочным хозяйствам 8 млн. евро из национального бюджета, однако фермеров это не удовлетворяет. Планируются выплаты – примерно 37-38 евро за корову. Членам сельскохозяйственных кооперативов выплатят на 10% больше.

20 марта состоится заседание Сельскохозяйственного совета ЕС. На заседании министры сельского хозяйства Литвы и Латвии лично встретятся с комиссаром сельского хозяйства ЕС Янушем Войцеховським и попытаются доказать всю серьезность проблемы – помощь молочным секторам обеих стран необходима.

"Мы понимаем, что 8 млн. евро радикально ситуацию не изменят, поэтому мы возлагаем немало надежд на эту встречу", – сказал министр сельского хозяйства K.Навицкас.

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