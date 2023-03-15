"Regitra": номерные знаки, напрямую связанные с Россией, не выдаются

При регистрации транспортных средств номерные знаки обычно выдаются по порядку, но существует тенденция автовладельцев отдавать предпочтение понравившимся сочетаниям и выбирать именные знаки. Правда, выдаются не все запрашиваемые комбинации – пятую часть всех запросов "Regitra" отклоняет, говорится в пресс-релизе.

Номерные знаки в первую очередь предназначены для идентификации автомобилей и ответственных за них лиц в общественном движении. Часть клиентов, желая самостоятельно составить комбинацию, выбирают именные номерные знаки, состоящие из 1-6 символов, хотя бы один из которых должен быть цифрой.

Тем не менее, не все желаемые комбинации выдаются. По статистике, "Regitra" отказывает в каждом пятом запросе на именные номерные знаки.

Статьи по теме: О пророссийских деятелях в Литве: есть странные номера номера машин

Номерные знаки должны соответствовать требованиям

Номерные знаки, выдаваемые транспортным средствам, видны для всех участников дорожного движения, поэтому получение клиентом желаемой комбинации также зависит от ее корректности и соответствия специальным требованиям, отмечается в сообщении.

"Regitra" обращает внимание на то, что по действующим правилам в номерных знаках нельзя использовать вульгарные, сленговые, вызывающие негативные ассоциации слова и нецензурную лексику. Также всегда отклоняются запросы на именные номерные знаки, если сочетания читаются как понятия, которые могут быть восприняты как оскорбительные, разжигающие ненависть или разжигающие дискриминацию в отношении групп людей. Кроме того, как предусмотрено правилами, надпись не может совпадать с названиями нацистской Германии, государств СССР, нацистских или коммунистических организаций, фамилиями нацистских или коммунистических лидеров, или их аббревиатурами.

Номерные знаки, напрямую связанные с Россией, не выдаются

При принятии решения о присвоении запрошенной комбинации именного номерного знака всегда учитывается, как она может выглядеть в дорожном движении как в Литве, так и за границей. Номерные знаки, которые могут быть напрямую связаны России, не выдаются. Например, по решению компании были исключены номерные знаки с аббревиатурами KGB, RU, SU, MIG 029, MIG 290, чтобы исключить их попадание в движение, говорится в сообщении.

Также после вторжения России в Украину, в свете сложившейся ситуации, "Regitra" предложила клиентам бесплатно обменять номерные знаки, такие как MOSCOW, RUSSIA ir MIG29, несмотря на то, что эти знаки были выпущены намного раньше по другим правилам выдачи номерных знаков.

Кстати, с владельцем комбинации M0IMIR также связались, предложив бесплатно обменять именной номерной знак. Последняя комбинация была выдана несколько лет назад, еще до военных действий России в Украине.

"Regitra" продолжит учитывать меняющуюся геополитическую ситуацию, общественное мнение и реакцию, поэтому при необходимости в дальнейшем могут быть приняты дополнительные решения о порядке выдачи именных номерных знаков.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!