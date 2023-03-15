Агентство инноваций: в 2022 году экспорт в Литве достиг 100% ВВП

В прошлом году стоимость литовского экспорта увеличилась на 29 проц., а по объему экспорт достиг 100 проц. ВВП, утверждает руководитель Отдела исследований и анализа Агентства инноваций Йоне Календене.

"Общая стоимость литовского экспорта значительно увеличилась, на 29 проц., это действительно высокий показатель. Без учета влияния цен экспорт товаров и услуг увеличился на 11 проц. в количественном выражении. Что тоже очень хорошо, учитывая обстоятельства, что произошло в 2022 г.", - во вторник в Агентстве инноваций сказала Й. Календене.

"По объемам экспорт в Литве в 2022 г. достиг 100 проц. ВВП. Мы росли, росли и доросли, за 15 лет с примерно 50 до 100 проц. Это означает, что развитие экспорта, его успех в значительной степени способствует благополучию Литвы", - отметила она.

Й. Календене поясняет, что в прошлом году экспорт услуг увеличивался немного медленнее и влияние цен было сильнее. По ее словам, если посмотреть на количество, то рост объема экспорта услуг в прошлом году был невелик – 0,2 проц., но рост ожидается в этом и в 2024 г.

"Экспорт услуг в 2023 г. и 2024 г. Мы верим и видим, что цены будут продолжать расти, нет значительных сигналов, что рост цен замедлится, он будет медленнее, но будет положительным. Мы также верим в рост объемов. В этом мы даже не сомневаемся, учитывая, что транспортный сектор в 2022 г. испытал трудности, существенного влияния на 2023 год это не окажет", - сказала представитель Агентства инноваций.

Агентство инноваций также отметило, что в прошлом году удвоился реэкспорт в Латвию, и она стала крупнейшим рынком реэкспорта.

Также подчеркивается, что прошлогодний рост цен и высокий спрос на нефтепродукты привели к тому, что экспорт энергоносителей был очень успешным.

"После исключения нефти экспорт литовских производителей увеличился на 17 проц. и весь рост за счет цен, в количественном выражении -5 проц. В основном сокращение произошло в конце года", - пояснила Й. Календене.

Агентство инноваций прогнозирует, что цены на сырье в этом году и в 2024 г. будут снижаться.

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