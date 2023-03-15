Шимоните обратилась к стражам этики из-за характеристики Шураева полиция начала расследование

Во вторник премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните обратилась в парламентскую комиссию по этике и процедурам в связи с заявлениями депутата Агне Ширинскене о том, что комик Олег Шураев является советником премьера. Шураев во вторник побывал в парламенте, где провоцировал политиков, мешал работе парламента.

Ширинскене в своем комментарии в фейсбуке назвала Шураева советником премьера. Там же она рассказала о поведении комика в парламенте, подняла вопрос, достоин ли Шураев награды Института международных отношений и политических наук ВУ "Творец государства года".

Премьер в своем обращении отметила, что никто из ее советников во вторник с балкона в парламенте не кричал.

"Госпожа Ширинскене на своей странице в фейсбуке указала, что с балкона в парламенте якобы кричал неназванный советник премьера, которого оттуда увели по просьбе Юргиса Размы. Поскольку во время утреннего заседания я была в парламенте, могу сказать, что я не только не видела никого из своих советников кричащим на балконе, но и вообще не видела там никого из моих советников. Значит, никого из моих советников с балкона не уводили", – указала Шимоните.

Она попросила стражей этики оценить слова Ширинскене и обязать ее извиниться перед советниками премьера.

Председатель партии консерваторов, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в среду сказал журналистам, что он не одобряет высказанные во время визита в парламент слова комика Олега Шураева.

"Его формулировки или слова, которые он использовал, когда коллеги стояли у урны во время тайного голосования, я не одобряю. Я не думаю, что такие слова допустимы в парламенте. Я призываю воздержаться от этого. Однако Олега знают как борца за определенные принципы. Его методы могут быть неприемлемыми, я это подчеркнул. Но за что он борется, понятно. Он задал вопрос, простой вопрос коллеге-депутату, чей Крым. Не получив ответа, он позволил себе уйти в такие поля, которые не все одобрили бы", – сказал Ландсбергис.

Однако он поднял вопрос, почему конкретный депутат не смог ответить на вопрос о Крыме.

"Это тоже интересный аспект", – заметил Ландсбергис, продолжив, что больше всего возмущаются депутаты, которые позволяют себе "иные эпитеты и действия".

"Но по сути, репертуар похож", – сказал он.

Во вторник Шураев во время визита в парламент задавал вопросы депутатам и провоцировал их – он использовал и нецензурную лексику.

На балконе он делал вид, что собирается бросить шоколад в Ширинскене и кричал. Шураева с балкона увела охрана.

Одних депутатов поведение Шураево возмущало, а другие говорили, что расценивали его как юмор.

Парламентская канцелярия в среду приняла решение запретить Шураеву посещать парламент на неограниченный срок. Во вторник он посетил парламент по разрешению, выписанному министром экономики Аушрине Армонайте.

Сотрудники ГКП Вильнюсского округа, оценив видео Шураева, которые появились в общественном пространстве, начали расследование в связи с его поведением в парламенте (небольшое нарушение общественного порядка, 1 ч. 481 ст. Кодекса административных правонарушений). Расследование начато из-за нецензурной брани, жестов, приставаний к людям. За такое нарушение грозит штраф от 30 до 140 евро.

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