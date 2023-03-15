Среда – второй день досрочного голосования: во втором туре правом голоса обладают более 1,4 млн избирателей

В среду в 34 самоуправлениях страны продолжается досрочное голосование во втором туре муниципальных выборов. Как сообщает Главная избирательная комиссия (ГИК), избирателям, которые по различным причинам не смогут принять участие в голосовании 19 марта, предлагается воспользоваться возможностью досрочного голосования.

Во время досрочного голосования во втором туре муниципальных выборов, начавшегося 14 марта, по прелиминарным данным Главной избирательной комиссии (ГИК), проголосовали 23 181 избиратель. Всего с 7 до 20 час. проголосовали 1,63 проц. избирателей.

Всего право голоса во втором туре выборов имеют более 1 млн. 422 тыс. избирателей из 34 округов.

Досрочное голосование во втором туре муниципальных выборов организуется со вторника по четверг, 14-16 марта, с 7 часов утра до 20 часов вечера.

Досрочно проголосовать по всей Литве могут только те избиратели, которые задекларировали свое место жительства в самоуправлениях, где проводится второй тур выборов.

Избиратели, в самоуправлениях которых мэры были избраны уже в первом туре выборов, больше не смогут принять участие в голосовании. Они уже выполнили свой гражданский долг.

В день 2 тура выборов – 19 марта – не будет возможности голосовать в любом самоуправлении Литвы. Избиратели будут обязаны прибыть на избирательные участки того самоуправления, где они декларировали место жительства до 4 января текущего года. Голосование будет организовано с 7 до 20 часов.

ГИК напоминает, что самым важным документом избирателя при голосовании является документ, удостоверяющий личность: паспорт Литовской Республики, удостоверение личности. Подойдут и другие документы, содержащие фото избирателя и личный код: водительское удостоверение, пенсионная карта, дипломатический паспорт и т.д.

Граждане государств-членов Европейского союза, имеющие право голоса на выборах муниципальных советов и мэров, вместе с документом, удостоверяющим личность, должны иметь при себе временный вид на жительство в Литве. Граждане других (не входящих в ЕС) стран вместе с документом, удостоверяющим личность, должны будут представить документ, подтверждающий право на постоянное проживание в Литовской Республике.

Избирателям, входящим в группы риска, рекомендуется приходить в утренние часы голосования, т.е. с 7 до 9 час. утра, когда на избирательных участках меньше людей.

ГИК также просит избирателей прийти на помощь организаторам выборов – пропускать в начало очереди пришедших на избирательные участки пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями, беременных женщин или семьи с маленькими детьми.

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