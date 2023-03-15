Полицейские Рокишкского района участвовали в спасении хищной птицы

Виктория Дачинскайте ru.DELFI.lt

Gelbėjo suopį Panevėžio apskrities policijos nuotr.

Полицейским приходится помогать не только людям, но и животным. В Рокишкском районе стражи порядка спасали канюка.