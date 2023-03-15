"Полицейские Рокишкского района спасли канюка! Помощь людям - повседневная работа полицейских, на на этот раз Дайва Ремесе и Айварас Мишленас (полицейские Рокишкского района) протянули руку помощь ослабшему канюку.
Замерзшую птицу, которая не могла летать, полицейским передали жители деревни Челкяй (Рокишкский район)", – сообщает полиция.
Полицейские передали канюка волонтерам общества защиты животных.
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