Ушел из жизни подписант Акта о независимости Йонас Шименас

Ушел из жизни подписант Акта о независимости от 11 марта, многолетний депутат парламента Литвы Йонас Шименас.

Члены правления парламента на заседании почтили его память минутой молчания.

Сообщается, что Шименаса похоронят на родине, в Аникщяйском районе.

Йонас Шименас родился 31 июля 1953 г. в деревне Папиляй Аникщяйского района.

Шименас - подписант Акта о независимости от 11 марта, многолетний депутат парламента Литвы (1990–1992, 1996–2000, 2008–2012).

В Вильнюсском университете он получил специальность гидрогеолога и инженера-геолога.

В 1978–1980 гг. работал геологом Вильнюсской комплексной геологической экспедиции Литовского геологического управления.

В 1980–1981 г. был главным геологом экспедиции во время поиска нефти в Гаргждай, 1982–1990 г. – глава Морского геологического отряда.

В 1988–1990 гг. был главой гаргждайского отделения "Саюдиса".

В 1990–1992 гг. - депутат Верховного совета-Восстановительного Сейма Литвы, подписант акта о независимости от 11 марта.

1992–1996 гг. работник парламента, помощник депутата.

В 1996–2000 гг. депутат-одномандатник.

В 2008–2012 гг. депутат, избранный по списку консерваторов.

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