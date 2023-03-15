Зуокас ответил на оскорбления Олега Шураева: в цивилизованном обществе такого не должно быть

Во вторник во время голосования во втором туре выборов мэров кандидат в мэры Вильнюса Артурас Зуокас отреагировал на резкие высказывания Олега Шураева, пишет TV3.lt.

Шураев разместил на своей платформе в Youtube 1k видеоролик, который назвал "Почему Зуокас - преступник? (2023 факта)".

Зуокас сказал, что видел видео.

"Я прокомментирую после выборов, но могу сказать, что такого уровня, такой терминологии, которую использует этот человек, думаю, не должно быть в цивилизованном обществе и в западном и свободном Вильнюсе. Это просто недопустимо, но поговорим об этом после выборов.

Ситуация неоднозначная, поскольку сам вышеупомянутый человек не скрывает наличия определенных психологических проблем и это защищает его от юридических последствий, но, видимо, самое плохое это то, что некоторые политические партии, пиар-агентства, пользуются этим человеком", – сказал Зуокас.

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