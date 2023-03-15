Электричества нет, а на странице клиента после замены счетчика "накручивают" киловатт/часы

Компания Energijos skristymo operatorius (ESO) временно отключила электричество в доме, но в системе самообслуживания ESO клиент видит, как после установки нового счетчика "накручивают" киловатт/часы. Один пользователь решил выяснить причину. Оказывается, так действует новый "механизм прогнозирования данных" – когда электричество включат, данные "перепишут" на реальные.

Паулюс поделился своей историей в социальной сети фейсбук.

"Время от времени в СМИ люди жалуются: умные счетчики г****, поставили такой – стал накручивать больше. Неправда! Дайте этот счетчик на проверку метрологам или даже метеорологам, они скажут: все хорошо, чего вы хотите. Но дело не в том, кто считает, а в том, кто обрабатывает данные. И я с этим столкнулся", – писал он.

По его словам, однажды ESO берет и "профилактически" отключает электричество во всем районе. Электричества не было с 10:30 до 16 ч.

"Ну, ладно, холодильник хороший, не разморозился. Сигнализация повыла, но продержалась на аккумуляторе. Через несколько дней смотрю на данные умного счетчика, оказывается, электричества не было, а я его использовал. 200 Вт за час. Что за ерунда", – удивлялся Паулюс.

Он поделился данными с сайта. За день использовано 4,8 кВт.

Savitarnoje elektros vartojimas fiksuotas net ir tuomet, kai nebuvo elektros Foto: Facebook

Он рассказал, что ESO присылала письмо, в котором сказано, что 23 февраля электричества не будет с 9 до 18 ч.

Инженер ESO сказал Паулюсу, что все правильно, когда ESO не получает данные со счетчика, фиксируется среднее потребление.

"Вот так. Ловкость рук и никакого мошенничества. Не утруждайте себя, пытаясь понять, почему у вас ночью или в отпуске увеличилось потребление электричества, может, счетчик не смог передать данные ESO, и вам посчитали "столько, сколько надо", – удивлялся мужчина.

Представитель ESO Паулюс Калмантас сказал, что то, что показано на сайте, необязательно отразится в счете. Просто, когда нет связи со счетчиком, включается "механизм прогнозирования данных". Позже, когда связь со счетчиком восстановится, начнется отображение реальных данных.

По его словам, этот механизм анализирует исторические данные этого объекта, и прогнозирует индивидуальный расход.

"Например, если пропадает или отключают электричество, в системе самообслуживания ESO клиент может видеть прогнозируемое потребление", – сказал Калмантас.

Он заверил: "Когда связь со счетчиком восстанавливается, прогнозируемые данные заменяют фактическими".

išmanusis skaitiklis, ESO nuotr. Foto: ESO

Паулюс, поделившийся своей историей в фейсбуке, прочитав ответ ESO, только улыбнулся – может, ничто и не меняется, если ты платишь за электричество по плану, а если ты выбрал нефиксированную плату, то в таком случае потребление считают каждый час.

"Мне сказали, что если бы я ничего не использовал месяц, тогда надо декларировать, что я не пользовался, чтобы не считали средний показатель. Просто факт - на сайте ESO не всегда и не все верно отображено, а что там показывает и что они считают, они и сами не знают", – считает клиент.

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