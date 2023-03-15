Глава Norfa: в одном отделе магазина покупатели стали бывать реже

Представители торговых сетей говорят, что жители Литвы до сих пор не начали серьезно экономить, несмотря на высокие цены. Уверяют, что люди не жалеют денег на литовскую продукцию. Экономисты говорят, что несмотря на то, что рост цен стал не таким большим, пока о снижении цен говорить еще рано.

В Америке корзины покупателей полупустые. Высокие цены на продукты многих заставили задуматься о том, действительно ли стоит тратить много денег в магазинах.

"В последние несколько месяцев мы заметили, что многие покупатели находятся на грани. Многие приходят отовариваться по талонам, наверное, это последствия инфляции", – сказал представитель университета Purdue Джейсон Ласк.

За акциями следят и жители Литвы.

"Конечно, обращаю внимание на цены. Вот и сейчас буду покупать то, что со скидкой", – сказал один покупатель.

"Смотрю, как бы есть меньше и покупать что-то подешевле", – сказала другая покупательница.

Однако торговые сети подчеркнули, что литовцы – не самые экономные.

"Мы не заметили никаких перемен. Конечно, они есть, но торговля - такое дело, это как живой организм", – сказал глава Norfa Дайнюс Дундулис.

Правда, экономисты отмечают, что продуктов стали продавать меньше, но торговцы не сразу это почувствуют из-за высоких цен.

"Пока цены не снижаются. Цены, пусть и медленнее, но растут", – сказала экономист INVL Индре Гените-Пикчене.

"Продажи продуктов питания снизились, люди смотрят, сколько можно потратить на еду, экономить стали даже те, кто раньше денег не считал", – сказал экономист банка SEB Тадас Повилаускас.

Отмечается, что литовцы не чураются и более высоких цен на товары местных производителей – литовские овощи, мясо.

"Наши клиенты следят за происхождением товаров, поэтому у нас практически нет не литовского мяса и курятины", – сказала представитель сети Iki Вайда Будрене.

Однако экономисты предупреждают - цены на литовские овощи и фрукты будут расти из-за роста цен на энергоресурсы.

"От замороженного мяса можно отказаться, его покупатели почти не берут", – сказал Дундулис.

Замороженные товары в Литве дороже, потому что их хранение требует больше расходов, популярны они были только во время пандемии.

"Тогда люди реже ходили в магазины, покупали продукты с большим сроком хранения. Но привычки меняются, мы возвращаемся к тому, что было", – сказала Бутрене.

Экономисты надеются, что весной рост цен замедлится, но надолго ли, неизвестно.

По данным Департамента статистики, товары за год подорожали больше чем на 21%.

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